Eind juli komt rapport verdwijning MH370

Maleisië presenteert eind deze maand het langverwachte rapport over de verdwijning van vlucht MH370. De minister van Transport kondigde vrijdag aan dat de onderzoekers hun bevindingen op 30 juli aan de families van de inzittenden zullen presenteren. Het rapport zal ook verder worden verspreid.

Minister Anthony Loke zei dat „elk woord dat door de onderzoekers is opgenomen, in het rapport zal staan”. Vlucht MH370 verdween in maart 2014 onderweg van Peking naar Kuala Lumpur. Aan boord waren 239 mensen. Ondanks intensieve zoektochten is het toestel nooit teruggevonden. Wel spoelden drie fragmenten van vleugels aan op kusten langs de Indische Oceaan.

In mei staakte Maleisië de voorlopig laatste zoektocht. Het zoeken wordt hervat als er nieuwe aanwijzingen zijn, kondigde de premier van Maleisië eerder aan.