Eiland Japan in de ban van ongrijpbare dief

Het Japanse eiland Mukaishima is in de ban van een ontsnapte gevangene. De dief slaagt er al tien dagen in uit handen te blijven van de politiemacht die jacht op hem maakt. Hij sloeg in die periode herhaaldelijk toe, bericht de krant Asahi Shimbun.

De 27-jarige man ontsnapte eerder deze maand uit een faciliteit voor modelgevangenen. De politie vond een door hem gestolen auto later terug op Mukaishima. De autoriteiten hebben achtduizend agenten op pad gestuurd om controleposten te bemannen en te patrouilleren. Ook wil de regering zo’n 96 bewakers naar het eiland sturen om scholen te beveiligen.

De crimineel lijkt zich niet te laten afschrikken door het leger aan agenten dat hem zoekt. De politie kreeg meerdere meldingen over de diefstal van contant geld uit woningen en voertuigen. Speurders troffen in twee gevallen de vingerafdrukken van de man aan. Ook zou zijn DNA zijn ontdekt op een weggegooid pak melk.

Het frustreert inwoners van het kleine eiland dat de autoriteiten er niet in slagen de man op te pakken. Een probleem is dat zich minstens duizend lege woningen bevinden op Mukaishima. De politie mag daar niet zomaar binnenvallen zonder toestemming van de eigenaar.