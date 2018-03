„Eigenaar ontplofte supermarkt zelf verdacht”

De Britse autoriteiten vervolgen drie mannen die zijn opgepakt na de zware explosie in Leicester. Het gaat onder meer om de eigenaar van de ontplofte winkel, bericht de krant Leicester Mercury. Het trio wordt verdacht van doodslag en brandstichting.

De ontploffing verwoestte afgelopen zondag een Poolse winkel en een bovenliggende woning. Zeker vijf mensen verloren het leven. De 33-jarige eigenaar van de Poolse supermarkt zei eerder tegen journalisten dat hij tijdens de explosie in de winkel was, bericht de lokale krant. Hij vertelde op eigen kracht onder het puin vandaan te zijn gekomen.

De politie arresteerde in de nasleep van de explosie vijf mannen, waarvan er nu drie in staat van beschuldiging zijn gesteld. Zij verschijnen maandag voor de rechter. Twee anderen worden nog verhoord. De politie heeft het publiek opgeroepen niet te speculeren over de oorzaak van de explosie.