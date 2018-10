Eigenaar limobedrijf opgepakt om fatale crash

De eigenaar van het bedrijf van de verlengde limousine die zaterdag verongelukte in de Amerikaanse staat New York is aangehouden. Nauman Hussain wordt verdacht van dood door schuld vanwege nalatigheid, meldt de politie in New York. Volgens een advocaat van het verhuurbedrijf zijn de vriendin en de broer van Hussain door de politie verhoord.

De limousine crashte in het in het stadje Schoharie, 270 kilometer ten noorden van de stad New York. Twintig mensen kwamen om het leven, onder wie de zeventien passagiers. Het gaat om het dodelijkste verkeersongeluk in de Verenigde Staten sinds 2009.

Maandag werd bekend dat het voertuig niet door de keuring was gekomen. Ook had de chauffeur niet de juiste papieren om een dergelijk voertuig te besturen.