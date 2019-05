Eigenaar ingestorte Mexicaanse school opgepakt

De eigenaar van een Mexicaanse school die in 2017 instortte door een aardbeving is zaterdag opgepakt door de politie. In de school kwamen negentien kinderen en zeven volwassenen om het leven. Ze wordt verdacht van doodslag.

De politie vond Monica Garcia in een restaurant na een anonieme tip. De politie zocht haar al langer vanwege de ingestorte school.

Het gebouw was onveilig en niet volgens de regels gebouwd. Garcia liet steeds meer verdiepingen bijbouwen, maar dat kon de fundering niet houden. Ook werd slecht staal gebruikt voor de nieuwe verdiepingen. De politie had 5 miljoen pesos (232.000 euro) uitgeloofd voor de doorslaggevende tip.

Bij de aardbeving op 19 september 2017 rond Mexico City kwamen in totaal 355 mensen om het leven.