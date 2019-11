Eigenaar Griekse tanker ontkent olielek

De eigenaren van een verdachte, onder Griekse vlag varende tanker ontkennen dat er voor de kust van Brazilië ruwe olie is gelekt of geloosd. Het schip is volgens de Braziliaanse autoriteiten eind juli op volle zee een deel van zijn lading kwijtgeraakt. Die vervuilt sinds september de stranden over een lengte van ongeveer 2000 kilometer. De opruimwerkzaamheden verlopen moeizaam.

De verantwoordelijke rederij Delta Tankers verklaarde dat er geen bewijs is dat de „Bouboulina” op de reis van Venezuela naar Malakka, begonnen op 19 juli, ergens is gestopt, iets heeft overgeladen, vaart heeft geminderd, heeft gelekt of van zijn koers is afgeweken. Dat is gebleken uit alle beschikbare gegevens, van onder meer camera’s aan boord en veiligheidssensoren. Op de eindbestemming in Maleisië is de hoeveelheid olie die op papier stond in zijn geheel gelost.