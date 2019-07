Eigenaar Britse tanker ontkent regelschending

Stena Bulk, het bedrijf dat eigenaar is van de door het Iran opgebrachte schip Stena Impero, laat in een verklaring weten de regels niet te hebben overtreden. Iran beschuldigt de bemanning van de tanker, die onder Britse vlag vaart, dat het de internationale voorschriften voor de scheepvaart zou hebben geschonden. Leden van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) enterden het schip op 19 juli, vijftien dagen nadat de autoriteiten in de Britse kroonkolonie Gibraltar een Iraanse tanker hadden geënterd en aan de ketting gelegd.

In het statement laat de rederij weten dat de 23 bemanningsleden van de Stena Impero nergens de fout in zijn gegaan toen het vrachtschip voer in de Straat van Hormuz. Ze hebben de regels nageleefd en „zijn buiten de Iraanse territoriale wateren gebleven”.

De spanning in de Perzische Golf neemt de laatste weken toe. De incidenten met de schepen zorgen ervoor dat ook het Witte Huis de situatie nauwlettend in de gaten houdt.