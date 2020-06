Eiffeltoren weer open na drie maanden coronasluiting

De Eiffeltoren in Parijs is donderdagochtend weer deels geopend voor toeristen na een sluiting van ruim drie maanden vanwege het coronavirus. Het publiek mag de beroemde toren voorlopig alleen nog via de trap op en niet verder dan de tweede verdieping.

De 324 meter hoge toeristische attractie in de Franse hoofdstad ging rond 10.00 uur open na 104 dagen dicht te zijn geweest. Ongeveer vijftig voornamelijk Fransen stonden te wachten om de klim te maken, gadegeslagen door een groep internationale journalisten.

Bezoekers ouder dan 11 jaar moeten een mondkapje dragen.