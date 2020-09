Corrie Groeneveld (22) zit in de eindfase van haar opleiding leraar Godsdienst en Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Ze gaat na afronding van haar opleiding het onderwijs in, maar denkt te veel na over de toekomst. „Ik doe wat mijn hand vindt om te doen.” beeld RD, Henk Visscher