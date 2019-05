De Eiffeltoren is maandag ontruimd omdat een persoon is gesignaleerd die het ruim 300 meter hoge bouwwerk aan de buitenkant aan het beklimmen is. De exploitant van de toren meldde dat het standaardprocedure is om bezoekers van de toren te evacueren als die illegaal wordt beklommen.

Hoeveel mensen zijn geëvacueerd, kon de exploitant niet zeggen. De klimmer zou een jongeman zijn. Het doel van zijn actie is onduidelijk.