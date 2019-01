Eiffeltoren dicht door winterweer Frankrijk

Winterweer zorgt ook in Frankrijk voor overlast, onder meer in het verkeer. In hoofdstad Parijs viel de eerste sneeuw van het jaar. Daardoor moest onder meer de Eiffeltoren grotendeels sluiten voor bezoekers. Alleen het restaurant van de toeristische attractie is nog open.

De politie roept weggebruikers in en rond Parijs op voorzichtig te rijden. Uit voorzorg zijn daar meerdere wegen gesloten voor vrachtverkeer. Ook op andere plaatsen in Frankrijk valt sneeuw. Daarom is code oranje afgekondigd in meerdere departementen, vooral in het noorden en midden van het land.