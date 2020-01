Egyptische zakenman vraagt aandacht voor vlucht Jezus naar Egypte

Egypte associëren mensen met pyramides, farao’s en zon. Weinigen zullen eraan denken dat Jezus in Egypte heeft gewoond als vluchteling. Zakenman Mounir Ghabbour, een Koptische christen, probeert daar in Europa verandering in te brengen.

Mounir Ghabbour’s grijze haar en gerimpelde gezicht tonen aan dat hij al op leeftijd is. Hij is een succesvol zakenman, die inmiddels behoort tot de rijkste mensen van Egypte. Ghabbour is onder meer eigenaar van de vijfsterrenhotelketen Sonesta, waar het gesprek ook plaatsvindt. Veel tijd heeft hij niet, hij is drukbezet.

Zijn geld wil hij onder meer graag inzetten voor het onder de aandacht brengen van de geschiedenis van Jezus’ vlucht. „Heel veel mensen in Europa weten niet dat de heilige familie (Jozef, Maria en Jezus, FW) naar Egypte vluchtte en daar drie jaar verbleef. Ik wil ze graag informeren”, aldus Ghabbour.

Sinds 1998 probeert Ghabbour daarom de voor Egyptische christenen heilige plaatsen zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Hij heeft honderden miljoenen euro’s gestoken in een project dat de restauratie beoogt van 25 plekken die Jezus, Maria en Jozef zouden hebben bezocht tijdens hun driejarige reis door Egypte. „Jezus heeft 2500 kilometer in Egypte afgelegd”, stelt hij. „De heilige familie verbleef niet slechts op één plek.” Hij pakt er een landkaart bij en laat verschillende „stations” zien. Sommige ervan zijn inmiddels gerestaureerd, maar er is nog veel werk te verzetten. Het project heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen. „We zijn als land door veel crises heengegaan”, verklaart de zakenman.

Het project gaat heel Egypte aan, niet alleen christenen, betoogt hij. „Het is nationaal cultureel erfgoed. We willen deze christelijke plaatsen promoten.” De achterliggende doelstelling is helder: mensen naar Egypte laten komen om zo de Egyptische economie te ondersteunen.

De meest recente manier om aandacht voor het vluchtverhaal van Jezus te vragen is een operette: ”Egypte, De Weg”, gebaseerd op Mattheüs 2. Het vertelt de geschiedenis van Jezus’ reis door Egypte. Een reis die ruim drie jaar zou hebben geduurd en die begon nadat Jozef in een droom was gewaarschuwd dat koning Herodes van plan was alle kinderen onder de twee jaar in Betlehem te laten vermoorden.

De eerste uitvoering had in juni 2019 plaats op eigen bodem, in Caïro. Daarbij gaven onder anderen de Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi en de Koptische patriarch Tawadros II acte de présence. Op 19 december volgde een uitvoering in Parijs, waarvoor Ghabbour het hele Egyptische orkest en de operettespelers liet overvliegen. De volgende stad die hij wil aandoen is Rome. Nederland ligt nog niet in het vizier. „Holland is een klein land”, zegt hij. Maar hij wil er best nog eens over nadenken.