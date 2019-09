Egyptische vliegtuigkaper krijgt levenslang

Een Egyptenaar die in 2016 een vliegtuig in Cyprus kaapte met een nepbomgordel heeft een levenslange celstraf gekregen in Egypte. De 61-jarige Seif Eldin Mustafa kaapte 29 maart 2016 een toestel met 72 passagiers aan boord en dwong de piloot uit te wijken naar Larnaca.

Hij kon de macht in het vliegtuig overnemen, doordat hij dreigde een bomgordel af te laten gaan. Achteraf bleek het om nepbommen te gaan.

Mustafa liet de passagiers in groepjes uit het vliegtuig vertrekken. Na zes uur gaf hij zich over aan de politie. Hij vroeg om de vrijlating van vrouwelijke gevangenen in Egypte en wilde ook in contact komen met zijn Cypriotische ex-vrouw.