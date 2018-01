Egyptische topmilitair aangehouden

Een Egyptische ex-legerleider die zich afgelopen zaterdag als presidentskandidaat aanmeldde, Sami Hafez Anan, is maandag opgepakt. Hij zou op bevel van president Abdul Fatah al-Sisi zijn gearresteerd, zei Anans woordvoerder tegen onder meer de omroep al-Jazeera.

De 69-jarige voormalige chef-van-staven Anan kondigde aan in maart mee te willen doen aan de verkiezingen. Het leger verspreidde maandag kort voor zijn arrestatie het bericht dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd en regels van de strijdkrachten heeft overtreden bij zijn inschrijving als presidentskandidaat. Al-Sisi heeft in het weekend bekendgemaakt dat hij herkozen wil worden.

Egypte wordt sinds de militaire staatsgreep in 1952 vrijwel aan een stuk door militaire autocraten bestuurd. Een uitzondering was de democratisch gekozen president en ingenieur Mohamed Morsi. Hij regeerde een jaar voor hij begin juli 2013 werd afgezet door het leger en gevangen gezet.