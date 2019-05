Egyptische studenten krijgen les over huwelijk

De Egyptische regering geeft universiteiten de opdracht om studenten meer bij te brengen over het huwelijk en hoe zij de beste partner kiezen. Daartoe voert zij het project Mawadda in, dat lessen aanbiedt op universiteiten over het onderwerp. Het doel is om echtscheidingen te voorkomen. Steeds meer Egyptenaren kiezen er namelijk voor om uit elkaar te gaan.

Mawadda, dat staat voor genegenheid, is nu nog een proef. Vanaf 2020 moeten jaarlijks 800.000 Egyptische jongeren door het project bereikt worden. De lessen worden begeleid door een speciaal radioprogramma, educatieve toneelstukken en YouTube-video's. Ook verschillende kerken en de belangrijke Al-Azhar moskee zijn betrokken bij het project.

Het plan komt voort uit de zorgen van president Abdel Fattah al-Sisi over het toenemende aantal echtscheidingen in Egypte. De laatst bekende cijfers over scheidingen in het Noord-Afrikaanse land stammen uit 2017. Toen maakten 198.000 koppels een einde aan hun huwelijk, 3,2 procent meer dan het jaar ervoor.