Egyptische militairen gedood tijdens gevechten

Vijftien Egyptische militairen zijn zaterdag gedood of gewond geraakt tijdens gevechten met militanten in het noorden van de Sinaï. Volgens het Egyptische leger zijn ook zeven militanten gedood. Veiligheidsbronnen konden het exacte aantal dodelijke slachtoffers onder de militairen nog niet geven.

Islamitische Staat eiste later de verantwoordelijkheid op voor de aanval via zijn spreekbuis Amaq. Daarop meldde IS eerst dat het vijftien militairen had gedood, maar veranderde het aantal later in twintig. De groep verstrekte geen bewijsmateriaal.

De veiligheidstroepen lanceerden een jaar geleden een campagne tegen islamitische militanten die zich ophouden op het schiereiland Sinaï. Naar eigen zeggen hebben zij sindsdien honderden militanten gedood.

Sinds 2013 richten islamitische militanten zich herhaaldelijk op veiligheidscontroles en de christelijke minderheid van Egypte.