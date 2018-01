Egyptische meisjes zijn vanaf de eerste dag goud waard

Onze pasgeboren dochter kreeg van mijn Egyptische schoonfamilie een gouden ketting. Daarmee zegt mijn familie dat ze goud waard is. Maar gelukkig kon ik voorkomen dat mijn dochtertje al gaatjes in haar oren kreeg voor oorbellen.

Onze schoonfamilie moest er diep voor in de buidel tasten, maar ze wilde met niets minder op de proppen komen dan een dure ketting. Het is kennelijk vanaf de wieg van belang dat een meisje gouden sieraden heeft.

Het is me de afgelopen jaren tijdens mijn verblijf in de Egyptische hoofdstad al vaker opgevallen hoe belangrijk goud is voor het vrouwelijke geslacht. Je ziet hier meer dan in Nederland vrouwen goud dragen.

Het goud dat vrouwen hier dragen, is vaak als cadeau gegeven tijdens hun verloving. In Egypte is de verloving haast net zo belangrijk als de bruiloft. Wanneer een meisje zich verlooft, is de aanstaande bruidegom verplicht haar een ”shabka” te geven, een setje sieraden bestaande uit een gouden ketting, armband en ring. Elk sieraad moet van goud zijn, anders wordt de shabka niet geaccepteerd en kan de jongeman in kwestie het meisje wel vergeten. Een Egyptische bruid is immers goud waard, en niets minder.

In sommige gevallen verkoopt het bruidspaar direct na de bruiloft de shabka vanwege geldgebrek. De meeste bruiden dragen echter jaren later nog met trots hun verlovingssieraden, want de ”arousa” (bruid) moet goed voor de dag komen.

Onze dochter van inmiddels drie maanden wordt al vanaf haar prille begin door menig Egyptisch familielid arousa genoemd. Een interessant Egyptisch fenomeen om een meisje vanaf haar geboorte al als bruid te bestempelen.

Op de bewuste dag dat we het kleine cadeautje kregen aangereikt en ik het namens onze dochter uitpakte, ging het even door me heen: „Het zijn toch geen oorbellen.”

In Egypte is het namelijk de gewoonte dat een meisje zo snel mogelijk gaatjes in haar oortjes krijgt, zodat ze oorbellen kan dragen. Bij sommige baby’s is het moeilijk te zien of het een jongen of meisje is. Maar door meisjes oorbellen te laten dragen, lossen Egyptenaren dit probleem op.

Voordat onze Mercy werd geboren zei ik al tegen mijn Egyptische man dat ik liever niet meedoe aan deze gewoonte. Ten eerste vind ik onze baby nog te jong om al direct gaatjes in haar kleine schattige oorlelletjes te laten schieten. Ten tweede vind ik dat Mercy zelf moet kunnen kiezen of ze wel of geen oorbellen wil dragen als ze groot is. Mijn man was het gelukkig met me eens.

Ik vreesde dus dat er oorbellen zaten in het kleine pakketje van mijn schoonouders en piekerde al druk over mijn reactie. Tot mijn opluchting zat er een gouden ketting in. „Ja, we weten hoe je denkt over oorbellen”, zei mijn schoonmoeder. Ik lachte en bevestigde dit. Ik ben blij met een schoonfamilie die mijn opvattingen respecteert en met dit compromis kwam.

Toen ik onlangs een foto van ons gezinnetje naar mijn voormalige lerares Arabisch appte, antwoordde ze: „Is dat je zoon? God beware hem, hij is heel erg mooi!” Ze dacht dat Mercy een jongen is omdat ze geen oorbellen draagt. Grappig. Omdat Mercy geen gaatjes in haar oren heeft, zorgt dat dus soms voor verwarring. Nou, die neem ik graag op de koop toe.