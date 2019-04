Egyptische blauwhelm gedood in Mali

Opnieuw is een soldaat van de VN-vredesmissie in Mali om het leven gekomen door een aanval op zijn konvooi. Ditmaal een Egyptenaar. Dat gebeurde door een mijn of bermbom op de weg tussen Douentza en Boni, niet ver van de grens met Burkina Faso. Vier andere blauwhelmen raakten gewond.

Dat heeft de diplomatiek leider van Minusma Mahamat Saleh Annadif zaterdag bevestigd, zonder de identiteit van de slachtoffers te onthullen. Hij veroordeelde de laffe aanslag ten zeerste. Een beveiligingsfunctionaris van Minusma zei later tegen persbureau AFP dat dode en gewonden deel uitmaakten van het Egyptisch militair VN-contingent.

De Nederlandse delegatie, die binnenkort vertrekt, is werkzaam in een ander, oostelijker deel van het Afrikaanse land. Mali geldt als een van de gevaarlijkste gebieden voor de inzet van VN-troepen.