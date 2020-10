Egyptenaren kiezen nieuw parlement

Egyptenaren gaan zaterdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het parlement, met 596 zetels, wordt gedomineerd door aanhangers van president Abdel Fattah al-Sissi.

Ongeveer 63 miljoen kiezers van de meer dan 100 miljoen inwoners van Egypte mogen hun stem uitbrengen om 568 van de 596 parlementariërs in het lagerhuis te kiezen.

De overige afgevaardigden worden benoemd door de voormalige legergeneraal al-Sissi, wiens regering de afgelopen zes jaar elke serieuze politieke oppositie tegen het bewind het zwijgen heeft opgelegd.

De verkiezingen zullen in twee fasen worden gehouden. De eerste is in 14 van de 27 provincies van Egypte in twee opeenvolgende dagen vanaf zaterdag.

De tweede ronde staat gepland voor 7 en 8 november in de 13 resterende provincies, waaronder Caïro.

Meer dan 4500 kandidaten doen mee als onafhankelijken en op lijsten van partijallianties. Ze worden algemeen gezien als ondersteuners van al-Sissi, die sinds 2014 Egypte regeert.

De definitieve resultaten worden pas half december verwacht.

De verkiezingen komen meer dan twee maanden na de verkiezing van een nieuwe senaat. De zetels in de senaat werden gewonnen door loyalisten van de regering.