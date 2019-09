Egypte zoekt oud-consul om smokkel artefacten

Egypte wil een voormalige Italiaanse ereconsul bij verstek vervolgen omdat hij duizenden artefacten vanuit Egypte naar Italië zou hebben willen smokkelen. Dat maakt het Openbaar Ministerie in Egypte dinsdag bekend. Ladislav Otakar Skakal zou vorig jaar 21.855 historische voorwerpen hebben willen verschepen naar de haven van de Italiaanse plaats Salerno.

Het gaat om Egyptische artefacten uit verschillende tijdsperioden. Uit een verklaring van de aanklager blijkt dat Skakal ook spullen had opgeslagen in zijn huis en een bank, waar hij naar verluidt een kluis had gehuurd.

Vermoed wordt dat voormalige de ereconsul inmiddels niet meer in Egypte is. De autoriteiten hebben ook Interpol gevraagd uit te kijken naar Skakal. Er is nog gebeld naar een Italiaans telefoonnummer dat op naam staat van de Italiaan, maar de telefoon werd niet opgenomen.

De diefstal van artefacten komt sinds de Egyptische Revolutie in 2011 steeds vaker voor. Toen viel het bewind van toenmalig president Hosni Mubarak na aanhoudende protesten van een deel van de Egyptische bevolking.