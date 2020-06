Egypte vraagt ingrijpen VN-Veiligheidsraad bij omstreden dam

Egypte heeft vrijdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroepen in te grijpen om de besprekingen met Ethiopië over de bouw van een gigantische waterkrachtcentrale in de Blauwe Nijl weer vlot te trekken.

„De Arabische Republiek Egypte heeft dit besluit genomen in het licht van de vastgelopen onderhandelingen die onlangs over de Renaissance Dam hebben plaatsgevonden als gevolg van niet-positieve Ethiopische standpunten”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Beide landen ruziën al geruime tijd over de aanleg van de dam die in volle gang is. Volgens Ethiopië is de dam van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van het land. Sudan wil eveneens energie ervan afnemen, terwijl Egypte bang is dat de watertoevoer naar het land door de Nijl door de dam zal verminderen.