Egypte voert vergeldingsacties uit in Libië

De Egyptische luchtmacht heeft vrijdagavond vergeldingsacties uitgevoerd in Libië. Gevechtsvliegtuigen bestookten doelen in de buurt van de stad Derna. Volgens de militaire autoriteiten betrof het kampen waar militanten worden opgeleid. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor de bloedige aanslag op twee bussen met koptische christenen in de Egyptische provincie al-Minya. Daardoor kwamen zeker 28 inzittenden, onder wie verscheidene kinderen, om het leven.

President Abdel Fatah al-Sisi had even daarvoor op tv gezegd dat deze misdaad niet onbestraft zou blijven en dat hij staten die terrorisme steunen zal aanpakken.