Egypte verlengt militair regime al-Sisi

Het Egyptische lagerhuis heeft gestemd voor grondwetswijzigingen die het regime van de autoritair regerende militair en president Abdel Fattah al-Sisi moeten verlengen. Hij zou tot 2034 aan de macht kunnen blijven. In het door het bewind gedomineerde parlement stemden 485 van de 596 parlementariërs voor het proces om de grondwet te wijzigen, meldden Egyptische media.

Zonder de wetswijziging zou de 64-jarige al-Sisi er in 2022 mee op moeten houden. Maar hij krijgt nu in 2022 de gelegenheid nog twee keer een ambtstermijn van zes jaar president te zijn. Hij krijgt bovendien meer zeggenschap over de rechterlijke macht met de bevoegdheid magistraten te benoemen. De strijdkrachten worden in de voorstellen uitdrukkelijk betiteld als de „voogd en beschermer van de Staat, de democratie en de grondwet”.

Het leger greep in 1952 de macht in Egypte dat destijds een constitutionele monarchie was. Sindsdien hebben zes generaals over het land geheerst. De militairen domineren ook de economie van het dichtbevolkte land. Uitzondering was de in 2012 democratisch gekozen burgerpresident Mohamed Mursi die door generaal al-Sisi in 2013 is afgezet en met veel van zijn aanhangers is opgesloten.