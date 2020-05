Egypte sloopt kerk en moskee na onenigheid

Lokale autoriteiten in het Egyptische plaatsje Koum Al-Farag hebben deze week een kerk en een moskee gesloopt na spanningen tussen moslims en christenen vanwege uitbreiding van de kerk. Om verdere escalatie te voorkomen zijn beide gebouwen afgebroken, meldde Christian Solidarity Worldwide donderdag.

Enkele christenen die de sloop wilden voorkomen, werden gearresteerd. Het gebouw was al vijftien jaar in bezit van de kerkelijke gemeente. Moslims bouwden later een moskee naast de kerk, in de hoop legalisering te voorkomen.