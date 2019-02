Egypte heeft negen mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan de moord op een procureur-generaal in 2015. Dat hebben een advocaat en een bron binnen de gevangenis woensdag bekendgemaakt.

De mannen behoorden tot een groep van 28 die in 2017 ter dood werd veroordeeld in deze zaak. Openbaar aanklager Hisham Barakat kwam om door een aanslag met een autobom, die explodeerde toen hij met zijn konvooi voorbijreed in Caïro.