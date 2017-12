Egypte executeert 15 mannen

Egypte heeft vijftien mannen geëxecuteerd voor het doden van een legerofficier en meerdere soldaten. De mannen werden veroordeeld door een militaire rechtbank in het Noord-Afrikaanse land en daarna opgehangen, aldus veiligheidsbronnen dinsdag.

De rechters achtten bewezen dat de mannen in 2013 betrokken waren bij de moord op in totaal negen militairen in de onrustige Sinaï-regio.

In het noorden van het Sinaï-schiereiland komt geweld tegen veiligheidsdiensten steeds vaker voor. In de regio, die voor een groot deel militair gebied is, is ook een tak van de terroristische militie Islamitische Staat (IS) actief.

Naar schatting meer dan duizend mensen zijn in Egypte door civiele en militaire rechtbanken ter dood veroordeeld. Relatief weinig executies zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Veel van de veroordeelden kregen de doodstraf na de val van de islamitische president Mohammed Mursi in 2013. De nieuwe regering verbood toen de Moslimbroederschap en vervolgde haar leden als terroristen.