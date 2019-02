Egypte doodt zestien jihadisten in de Sinaï

Egyptische veiligheidstroepen hebben in de stad Arish op het schiereiland Sinaï zestien vermoedelijke jihadisten gedood. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dinsdag dat de jihadisten aanslagen wilden plegen in Arish.

De veiligheidsdiensten deden invallen op meerdere locaties in Arish omdat ze hadden achterhaald dat militanten zich daar schuilhielden. De jihadisten werden in meerdere vuurgevechten gedood. Het is niet bekend of in de confrontaties ook veiligheidsmedewerkers zijn gedood of gewond zijn geraakt.

Veiligheidstroepen lanceerden ruim een jaar geleden een campagne tegen islamitische militanten in de Sinaï. Naar eigen zeggen hebben zij sindsdien honderden militanten gedood.