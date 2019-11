Egypte doodt tientallen militanten in Sinaï

Egyptische veiligheidsdiensten hebben bij antiterreuracties in de noordelijke en centrale Sinaï de afgelopen vijf weken 83 islamitische militanten gedood. Ook zijn meer dan zestig verdachten opgepakt, maakte het Egyptische leger maandag bekend.

Het leger zei niet van welke organisatie de militanten zijn. Tijdens de operatie brachten de veiligheidsdiensten 376 aangetroffen explosieven tot ontploffing. Ook zijn wapens en munitie in beslag genomen en tientallen schuilplaatsen en voertuigen vernietigd.

Egypte voert al jaren strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat en daaraan gelieerde jihadistische milities in de regio. Het geweld in de Sinaï nam een vlucht in 2013, nadat de islamitische president Mohamed Morsi werd afgezet door het leger. Vorig jaar februari lanceerde Caïro een landelijke veiligheidsoperatie om de milities in de Sinaï te verslaan.

Volgens de cijfers van het leger zijn tot nu toe meer dan 830 vermeende militanten gedood in het gebied. Aan de kant van de veiligheidsdiensten vielen zo’n tachtig doden.