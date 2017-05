Egypte beknot werk van ngo’s

Egypte heeft maandag een nieuwe wet gepubliceerd die het werk van non-gouvernementele organisaties sterk beknot. De ngo’s mogen alleen maatschappelijk of ontwikkelingswerk doen en moeten zich daarbij houden aan het „ontwikkelingsplan van de staat”. Donaties van rond 500 euro of meer moeten vooraf worden aangemeld en goedgekeurd.

De naar schatting 46.000 ngo’s in Egypte hebben een jaar de tijd om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Zo niet dan worden ze door de rechter ontbonden. Op overtreding van de wet staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf of 50.000 euro boete. Binnen- en buitenlandse groepen mogen geen politieke activiteiten ontplooien en niets doen wat de nationale veiligheid, openbare orde, openbare zeden of volksgezondheid in gevaar brengt.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat de nieuwe wet de ngo’s het werken vrijwel onmogelijk maakt. De regering beschuldigt mensenrechtengroepen er al heel lang van geld uit het buitenland te krijgen om wanorde te scheppen.