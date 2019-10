Eeuwenoude plechtigheid voor Japanse keizer

De Japanse keizer Naruhito bestijgt volgende week de troon met een eeuwenoude ceremonie die wordt bijgewoond door circa 2000 mensen, onder wie vertegenwoordigers uit meer dan 170 landen.

De 59-jarige Naruhito volgde in mei zijn vader Akihito op toen die als eerste keizer in twee eeuwen afstand deed van de troon.

Naruhito is traditioneel gekleed tijdens de ceremonie in de belangrijkste zaal van het keizerlijke paleis. Hij legt een verklaring af vanaf het paviljoen Takamikuram, met naast zich twee van de drie zogeheten heilige schatten, een zwaard en een juweel. De derde schat is een spiegel die op de heiligste plek van de Japanse Shinto-religie wordt bewaard.

Daarop volgt een toespraak van premier Shinzo Abe. Drie hoeraatjes maken een einde aan de half uur durende plechtigheid.

Onder de aanwezigen zijn onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de Britse prins Charles, die in 1989 met prinses Diana ook de troonsbestijging van Akihito bijwoonde. De buitenlandse gasten mogen ’s avonds aanschuiven aan een banket en voor de buitenlandse koninklijke gasten is er de volgende middag een ontvangst. ’s Avonds ontvangt Abe de buitenlanders voor nog een diner.

Naar verwachting krijgen voor de gelegenheid 550.000 mensen gratie, hoewel dat alleen gaat om mensen die bijvoorbeeld een boete hebben gekregen voor een verkeersovertreding.

Een speciale optocht na de ceremoniële troonsbestijging is uitgesteld, omdat het land kampt met de nasleep van de tyfoon Hagibis die vorig weekend over het land trok. Daardoor kwamen zeker 78 mensen om het leven. Keizer Naruhito en keizerin Masako rijden in plaats daarvan op 10 november in een open limousine door het centrum van Tokio, waarschijnlijk toegejuicht door tienduizenden mensen.

Voor alle opvolgingsplechtigheden is omgerekend 133 miljoen euro uitgetrokken.