Eerste zwarte vrouwelijke bisschop in GB

Bij de Kerk van Engeland treedt voor het eerst een zware vrouw aan als bisschop. Rose Hudson-Wilkin, die oorspronkelijk uit Jamaica komt, mag zich volgens Britse media straks de nieuwe bisschop van Dover noemen.

De aartsbisschop van Canterbury sprak over een „grensverleggend en historisch” besluit. Hudson-Wilkin is momenteel de kapelaan van de voorzitter van het Lagerhuis. Die noemde haar in een reactie „een van de aardigste en meest liefhebbende” mensen die hij ooit heeft ontmoet. Hij voegde toe haar erg te zullen missen.

Hudson-Wilkin was ook de voorganger bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Haar benoeming tot bisschop wordt gezien als een belangrijke stap voor de Anglicaanse Kerk, die aan de top niet erg divers zou zijn. Bij een rondgang in 2017 omschreef bijna 95 procent van de topfunctionarissen binnen de kerk, zoals bisschoppen en aartsdiakens, zichzelf als „witte Brit”.

Hudson-Wilkin wordt volgens The Guardian in november gewijd tot bisschop.