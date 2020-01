Eerste ziektegeval van nieuw coronavirus in Duitsland vastgesteld

In Duitsland is het eerste ziektegeval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man uit de regio Starnberg in de deelstaat Beieren. Dat heeft een woordvoerder van de ministerie van Gezondheid in München maandagavond bekendgemaakt.

De patiënt zou volgens de Task Force Infectieziekten in Beieren in goede toestand verkeren. „Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd. Mensen die nauwe contacten hadden met de patiënt worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke symptomen, hygiënemaatregelen en manieren waarop de ziekte overgedragen kan worden”, aldus een woordvoerder van de Task Force.

Het Beierse ministerie van Gezondheid belegt dinsdag persconferentie. „Het risico voor de bevolking in Beieren om geïnfecteerd te raken met het nieuwe coronavirus wordt als zeer gering ingeschat”, zo laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Wereldwijd zijn meer dan 2800 ziektegevallen vastgesteld. In China zijn 80 mensen gestorven aan het Wuhan-virus.

Aantal doden in China door nieuwe coronavirus stijgt