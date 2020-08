Eerste wilde bevers in 400 jaar mogen in Engeland blijven

De eerste wilde bevers in Engeland in vierhonderd jaar mogen in de rivier de Otter in het zuidwesten van het land blijven. Dat heeft staatssecretaris van Milieu Rebecca Pow donderdag bekendgemaakt. De bevers zorgen volgens haar voor een grotere biodiversiteit in de omgeving van Devon.

De bever werd ongeveer vierhonderd jaar geleden door intensieve jacht uitgeroeid in Engeland. In 2013 dook het dier plotseling weer op in de buurt van Devon. Waarschijnlijk hebben milieuactivisten de wilde bevers daar vrijgelaten.

De regering wilde de dieren in eerste instantie vangen en herplaatsen, maar na jarenlang actievoeren door natuurorganisaties is de minister toch overstag gegaan. „De dieren bevorderen de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Daarnaast hebben ze het landschap beter bestand gemaakt tegen klimaatverandering”, zei Pow.

„Deze beslissing is een mijlpaal”, aldus de natuurorganisatie Devon Wildlife Trust. „Het is de eerste legaal toegestane herintroductie van een zoogdier dat in ons land is uitgestorven.”

Bevers staan bekend als dieren die hun leefomgeving flink aantasten doordat ze dammen bouwen en bomen neerhalen met hun tanden. Voorstanders wijzen op diersoorten die het daardoor juist beter doen in de regio. Tegenstanders noemen de dieren een gevaar voor de landbouw.

De soort werd ruim tien jaar geleden al succesvol geherintroduceerd in Schotland.