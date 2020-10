Eerste vrouwelijke baas voor Duitse militaire inlichtingendienst

Voor het eerst in de Duitse geschiedenis staat er een vrouw aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst. De advocaat Martina Rosenberg is aangesteld als nieuwe directeur van de Militärische Abschirmdienst (MAD).

Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer heeft het parlement over de benoeming ingelicht. Rosenberg werkte hiervoor als advocaat bij het Duitse leger en hield zich bezig met disciplinaire procedures tegen soldaten.

Rosenberg vervangt Christof Gramm, die per 1 oktober met vervroegd pensioen ging. Zijn aftreden had te maken met rechts-extremistische incidenten binnen het leger. Gramm, die sinds 2015 de leiding had, was bezig met hervormingsplannen. Minister Kramp-Karrenbauer prees hem hiervoor, maar zette hem toch uit zijn functie.

Volgens het ministerie was er behoefte aan een wisseling in leiderschap. Het is nu aan Rosenberg om met de MAD grip te krijgen op extremisme binnen het Duitse leger. De MAD is de kleinste van de drie Duitse geheime diensten. Duitsland heeft ook een binnenlandse en buitenlandse geheime dienst.