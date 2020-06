Eerste vredesoverleg Afghanistan zal plaatsvinden in Doha

De Afghaanse regering en de Taliban willen hun vredesoverleg aftrappen in Qatar. Daar sloten de opstandelingen eerder dit jaar ook al een deal met de Verenigde Staten.

De overeenkomst tussen de VS en de Taliban moest de weg vrijmaken voor het terugtrekken van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan. Daar probeerden de VS bijna twee decennia tevergeefs om de radicaal-islamitische opstandelingen te verslaan. De Taliban moeten nu ook nog afzonderlijk over vrede onderhandelen met de regering in Kabul.

Beide partijen bevestigen nu dat Doha in Qatar is uitgekozen als plek voor het eerste vredesoverleg. Het is nog onduidelijk wanneer dat moet beginnen. De regering wil volgens een ingewijde zo snel mogelijk met de opstandelingen om de tafel, maar er zou nog worden gesteggeld over de vrijlating van honderden prominente Talibanleden die gevangen zitten.

De Taliban hebben al jaren een politiek kantoor in Doha. Een woordvoerder van de regering benadrukt dat de hoofdstad van de golfstaat weliswaar is aangewezen als plek voor de eerste topontmoeting, maar dat nog geen permanente locatie is uitgekozen voor het vredesoverleg.