Eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling

Voor het eerst in de geschiedenis gaan twee vrouwen samen een ruimtewandeling uitvoeren. Op 29 maart gaan de Amerikaansen Anne McClain en Christina Koch samen onderhoudswerk uitvoeren buiten het internationale ruimtestation ISS. De ruimtewandeling duurt volgens ruimtevaartorganisatie NASA ongeveer zeven uur. Ook de vluchtleiding op aarde is dan in vrouwelijke handen. Het is dan maand van de vrouwengeschiedenis in de Verenigde Staten, maar volgens de NASA is dat toeval.

In ruim een halve eeuw ruimtevaart zijn iets meer dan zestig vrouwen in de ruimte geweest, tegenover bijna vijfhonderd mannen. Valentina Teresjkova uit de Sovjet-Unie was in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. In 1984 voerde Svetlana Savitskaja als eerste vrouw een ruimtewandeling uit. Zij en haar opvolgers deden dat tot nu toe altijd in gezelschap van een man.