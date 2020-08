Eerste vlucht van Israël naar Emiraten

Voor het eerst heeft een Israëlisch verkeersvliegtuig officieel een vlucht van Tel Aviv naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gemaakt. Aan boord waren Israëlische en Amerikaanse functionarissen die in hoofdstad Abu Dhabi zijn verwelkomd door een bewindsman van de emiraten. De delegatie wordt aangevoerd door Jared Kushner, een schoonzoon van president Trump. Ook de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien en zijn Israëlische collega Meir Ben-Shabbat zijn meegegaan. Ze willen praten over het aanknopen van meer betrekkingen tussen Israël en de VAE.

Afgelopen weekend beëindigde de president van de VAE en emir van Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nayhyan, de boycot tegen Israël per decreet. Hij heeft recent al diplomatieke banden aangeknoopt met Israël dat de emiraten daarmee officieel erkennen.

De Verenigde Staten hebben zich samen met Israël ingespannen om te proberen Israël uit het isolement in de regio te halen, ondanks de weigering van Israël bezette gebieden terug te geven aan de Palestijnen en een Palestijnse staat met Arabisch Oost-Jeruzalem als hoofdstad te erkennen. Israël koloniseert en annexeert steeds meer bezet gebied. Saudi-Arabië is een van de landen die nog steeds vasthouden aan de eis dat Israël eerst de bezette gebieden teruggeeft voor het wordt erkend. De Saudi's hebben echter wel toestemming gegeven voor de Israëlische Boeing 737 van El Al om over het koninkrijk heen naar Abu Dhabi te vliegen.

De Amerikanen en Israëli's hopen meer Arabische staten over te halen Israël te erkennen door relaties aan te gaan. In de Arabische wereld hebben nu alleen de Egypte, Jordanië en de VAE diplomatieke betrekkingen met Israël.