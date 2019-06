Eerste Vietnamese auto’s op de markt

In Vietnam komen voor het eerst Vinfasts op de markt, auto’s die helemaal in het land zelf zijn gemaakt door een Vietnamees bedrijf. De autofabriek Vinfast is onderdeel van Vingroup het concern van de rijkste inwoner van het land, Pham Nhat Vuong.

Vingroup-directeur, Nguyen Viet Quanghe, heeft trots laten weten dat „de eerste Vietnamese auto’s maandag door Vietnamese straten zullen rijden”. De premier van het land, Nguyen Xuan Phuc viel hem enthousiast bij en zei dat de natie net als Duitsland en Japan naam kan maken in de auto-industrie. „De Vietnamezen kunnen wat de wereld kan”, aldus de premier.

De vraag naar auto’s en andere motorvoertuigen stijgt enorm in het land van bijna honderd miljoen inwoners. In de eerste maanden van dit jaar werden er meer dan 20 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Vinfast heeft vorig jaar een paar modellen gepresenteerd die waren gebaseerd op een model van de BMW. Vinfast is gevestigd vlak ten oosten van de haven Haiphong. Volgens de Vingroup-directeur zijn er al 10.000 Vinfasts besteld en zijn er bovendien orders voor tienduizenden elektrische scooters die Vinfast ook produceert.