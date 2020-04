Eerste viering in Notre Dame sinds brand jaar geleden

In de Notre Dame in Parijs wordt vrijdag de tweede dienst en eerste religieuze viering gehouden sinds de brand op 15 april vorig jaar de kathedraal grotendeels verwoestte. De dienst voor Goede Vrijdag is om 11.00 uur begonnen en wordt uitgezonden op de Franse televisie en is te beluisteren op het radiokanaal van de Notre Dame.

Vanwege de wederopbouw van de kathedraal en de uitbraak van het nieuwe coronavirus mag er maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. Dat zijn allemaal geestelijken die een rol spelen bij de dienst. De dienst wordt geleid door de aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit.