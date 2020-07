Eerste verdachte veiligheidswet Hongkong niet op borgtocht vrij

De eerste persoon die op grond van de omstreden veiligheidswet in Hongkong wordt vervolgd voor separatisme en terrorisme, komt niet op borgtocht vrij. De politie arresteerde de 23-jarige Tong Ying-kit nadat hij op een motor was ingereden op agenten. Hij had een vlag bij zich met de oproep Hongkong te „bevrijden”.

Tong raakte gewond bij het incident en verscheen in een rolstoel voor de rechter. Die verwees naar artikel 42 van de nieuwe veiligheidswet, waar instaat dat vrijlating op borgtocht niet mogelijk is als er reden is om aan te nemen dat de verdachte de nationale veiligheid weer in gevaar kan brengen. De zaak gaat op 6 oktober verder.

De door China ingevoerde wet voorziet in hoge straffen voor misdrijven als separatisme, terrorisme en het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Critici denken dat de wetgeving is bedoeld om critici van de communistische machthebbers de mond te kunnen snoeren in Hongkong, dat een speciale status heeft binnen China. De autoriteiten stellen dat de veiligheidswet is bedoeld om een klein groepje „onruststokers” te kunnen aanpakken.

De autoriteiten in Peking arresteerden maandag ook een uitgesproken criticus van president Xi Jinping. De politie pakte academicus Xu Zhangrun thuis op, zeggen vrienden en collega’s. De 57-jarige Xu had zich onder meer uitgesproken tegen het schrappen van het maximale aantal ambtstermijnen van de Chinese leider, die daardoor langer aan de macht kan blijven.

Een kennis zei dat Xu zich al langer zorgen maakt over de toekomst van China. „Hij had het gevoel dat het de foute kant opging met zijn land en vond dat hij als bekende intellectueel de plicht had zich uit te spreken.” Xu zou in januari hebben gezegd dat hij er mentaal op was voorbereid dat hij gestraft zou worden.