Eerste toespraak van Trump na coronabesmetting

De Amerikaanse president Trump heeft zijn eerste openbare toespraak gehouden nadat bij hem corona werd vastgesteld. Hij sprak een menigte toe vanaf het balkon van het Witte Huis. Het optreden wordt gezien als opmaat naar de hervatting van zijn verkiezingscampagne volgende week.

Enkele honderden aanhangers van Trump waren aanwezig. De meesten droegen een masker.

Trump zei zich geweldig te voelen. Hij kon maandag het ziekenhuis verlaten waar hij ruim een week geleden was opgenomen. Het is echter niet duidelijk of de president nog besmettelijk is.

Hoewel zijn optreden niet als verkiezingsbijeenkomst was aangekondigd, ging de Republikein Trump wel tekeer tegen zijn tegenstanders, de Democraten.