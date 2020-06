Eerste toeristen in Rome genieten vooral van de rust

De eerste buitenlandse toeristen die Rome aandoen, worden ronduit aangegaapt. Want deze categorie mensen hebben ze in de Italiaanse hoofdstad al drie maanden niet meer gezien.

Welgeteld acht. Zoveel mensen staan vrijdagochtend voor de Trevifontein in Rome. Een echtpaar en hun tienerdochter die zo te zien uit Azië komen, maken foto’s voor de fontein. Dat moeten buitenlandse toeristen zijn. „We hebben een dagje vrijgenomen”, zegt de man. Hij is in Punjab geboren en werkt als immigrant in een restaurant aan de kust bij Rome. Hij valt meer in de categorie van toerist in eigen land. Een jong stel met blond haar schudt eveneens het hoofd als naar hun herkomst wordt gevraagd. „We zijn Romeinen en we maken een toer langs de monumenten nu er zo weinig mensen zijn.”

Toch zijn ook de eerste buitenlandse bezoekers in Italië opgedoken. Een agent van de verkeerspolitie die controles houdt voor de Trevifontein zegt dat er die ochtend een groep Amerikaanse studenten voorbij is gekomen. Een ober van een restaurant er vlakbij vertelt dat hij gisteren een tafel met Fransen heeft bediend. In een koffiebar in de buurt van het Colosseum zitten vier jonge meiden aan tafel. Ze zijn lang en drie van hen zijn hoogblond. Ze komen uit Amsterdam. „We worden voortdurend aangesproken omdat we de een van de eerste toeristen zijn. We hebben niet geweten dat Italië zo zeer van de buitenwereld was afgesloten.”

Noodzakelijk

Na drie maanden lockdown gingen op 3 juni de buitengrenzen van Italië weer open. Oostenrijk en Zwitserland hebben sindsdien ook de grens met Italië geopend, waardoor Nederlanders per auto kunnen afreizen. De eerste vliegtuigen zijn ook weer in Rome en andere Italiaanse steden geland. De vier Nederlandse meiden uit de koffiebar kwamen afgelopen maandag aan met een toestel van KLM. In het vliegtuig mochten ze niet plaatsnemen op de middelste stoel in de rij van drie. Na de koffie, zegt een van hen, gaan ze het Colosseum bezoeken. De tickets hebben ze al van tevoren via internet besteld.

Dat is ook wel noodzakelijk. Zonder een vooraf gekocht kaartje kom je deze zomer bijna geen monument in Italië in. Dat biedt grote voordelen. Wie een ticket heeft, geniet van de luxe van schaarste. In het Colosseum krijgen om het kwartier slechts 14 personen toegang. Er zijn twee routes. Aangezien het bezoek drie kwartier duurt, zijn er dus hooguit 83 andere mensen in het Colosseum (plus enkele beveiligingsmensen).

Hoe geheel anders was de situatie vóór 9 maart 2020, toen de lockdown werd ingesteld. Onder normale omstandigheden zijn op elk moment van de dag 3000 bezoekers in het Colosseum. Dat bracht het totale bezoekersaantal in 2019 op 7,5 miljoen personen.

Temperatuur

In het Colosseum wordt eerst de temperatuur van de bezoeker gemeten. Men moet niet van tevoren in de zon hebben gestaan, anders stijgt de temperatuur boven het Covid-19-niveau en moet men wachten tot het ‘kwik’ daalt. Het dragen van een gezichtsmasker tijdens het bezoek is verplicht. De groepjes bezoekers worden begeleid door een gids, die een korte ronde maakt en steeds aangeeft wanneer een nieuw fragment met informatie over het monument via een app kan worden beluisterd.

Ook de Vaticaanse Musea, het andere verplichte nummer van Rome, zijn weer open. Ook hier geldt: alleen vooraf geboekte kaartjes en voortdurend het gezichtsmasker op. En ook hier is het aantal bezoekers gelimiteerd.

Het is door alle rust een buitenkans om Rome deze zomer nog te bezoeken.