Eerste synagoge in Dubai

Dubai heeft een synagoge, een tot voor kort goed bewaard geheim. Schoorvoetend treedt de Joodse gemeenschap nu naar buiten. „We hebben een lange weg afgelegd.”

„De recente media-aandacht voor de synagoge in Dubai was meer dan de Joodse gemeenschap in de Verenigde Arabische Emiraten had verwacht”, vertelt Eli Epstein vanuit New York. De Amerikaans-Joodse zakenman stond aan de wieg van de oprichting van het Joodse gebedshuis in de voornamelijk islamitische metropool. Enkele weken geleden gaf de Joodse gemeenschap in Dubai openlijk ruchtbaarheid aan het initiatief.

Epstein reist al dertig jaar tussen de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. Als topman van het Amerikaanse staalbedrijf Aminco onderhoudt hij goede contacten met Mohammed Alabbar, president-directeur van Emaar Properties, een van de grootste projectontwikkelaars ter wereld. Zijn bedrijf heeft nauwe banden met de regering van de Emiraten en is verantwoordelijk voor een aantal prestigieuze projecten in Dubai, waaronder de iconische torenflat Burj al-Khalifa. Dankzij hun vriendschap leidde de Joodse gemeenschap een beschermd, zij het teruggetrokken bestaan.

Drie jaar geleden huurde de gemeenschap een ruimte in Dubai die inmiddels bij Joden bekendstaat als ”De Villa”. Het woonhuis is omgebouwd tot synagoge, en herbergt ook een keuken waar koosjer wordt gekookt, gemeenschapsruimten en diverse verblijven waar gasten de sabbat kunnen doorbrengen.

„De machthebbers van de Verenigde Arabische Emiraten hebben totale controle over de maatschappelijke activiteiten van de Joodse gemeenschap. Maar gelukkig steunen ze ons, zij het achter de schermen”, legt Epstein uit. „Het is dankzij de heersers dat de Joodse aanwezigheid hier is toegestaan en op een bepaalde manier zelfs wordt aangemoedigd.”

Die tolerantie was lange tijd bepaald niet vanzelfsprekend. Tot voor enkele jaren geleden wakkerden islamitische haatpredikers in Dubai nog anti-Joodse gevoelens aan. Tot ze het land werden uitgezet. De recente toenadering tussen Israël en een aantal Golfstaten heeft de hoop op verdere versterking van de Joodse gemeenschap in de Golf een nieuwe impuls gegeven. Epstein: „Het Midden-Oosten is rijp voor een strategische verandering en ik denk dat we alles eraan hebben gedaan om hun kijk op het Jodendom –en daarmee ook op Israël– te veranderen. Als wij op onze beurt onze mening over de islam en de Arabische wereld kunnen bijstellen, kunnen we elkaar daarin alleen maar helpen.”

serie Goed nieuws

Media berichten voortdurend over oorlogen, rampen, verdriet. Op deze laatste dag van het jaar verhalen met goed nieuws.