Eerste sterfgeval in India door coronavirus

In India is het eerste sterfgeval gemeld door besmetting met het nieuwe coronavirus. De gezondheidsautoriteiten van de deelstaat Karnataka bevestigden donderdag in de media het overlijden van een 76-jarige man in de stad Kalaburagi.

Het aantal geregistreerde besmettingsgevallen in India, dat rond de 1,3 miljard inwoners telt, is tot dusver 74. De regering heeft om verspreiding van het longvirus te voorkomen al besloten geen toeristenvisa meer te verstrekken en uit buitenlandse risicogebieden terugkerende landgenoten in quarantaine te plaatsen.