Eerste slachtoffers ongeluk Genua herdacht

In Genua is zaterdag een herdenkingsdienst gehouden voor de eerste 18 van de in totaal 42 mensen die zijn overleden na het instorten van de brug afgelopen dinsdag. Er klonk applaus voor de overledenen, maar ook voor de medewerkers van de hulpdiensten en voor de 560 mensen die in huizen woonden nabij of onder de brug en die dakloos zijn geworden.

Ongeveer 10.000 mensen woonden de herdenkingsdienst bij die bij de haven van Genua werd gehouden. „De hele wereld kijkt op dit moment naar Genua in een grote omhelzing van emotie, genegenheid en verwachting. Elk menselijk woord, hoe oprecht ook, vervaagt uit deze tragedie. Niets kan teruggeven wat verloren is gegaan.”, zei de aartsbisschop van Genua, kardinaal Angelo Bagnasco tijdens de herdenking.

Zaterdag haalden de hulpdiensten nog vier lichamen onder het puin van de ingestorte brug vandaan. Drie van hen zaten in een auto die geplet was door een betonplaat van het wegdek. Er liggen nog tien gewonden in het ziekenhuis, van wie zes in kritieke toestand.