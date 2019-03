Eerste slachtoffers Christchurch begraven

De eerste slachtoffers van de massamoord in Christchurch zijn begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die recent naar Nieuw-Zeeland waren aangekomen, zijn begraven in Memorial Park Cemetery in Christchurch.

Het racistisch gemotiveerde bloedbad van afgelopen vrijdag heeft tot op heden 50 mensen het leven gekost. Nog eens 30 mensen raakten gewond. De vermeende dader - een 28-jarige rechtsextremist uit Australië - zit in voorlopige hechtenis.

De meeste slachtoffers van de terroristische aanslagen op moskeeën komen uit immigrantengezinnen. In de islam is het eigenlijk gebruikelijk dat de doden binnen 24 uur begraven worden. Door forensisch onderzoek moesten de families langer wachten op het vrijgeven van de lichamen van hun familieleden.