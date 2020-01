Eerste salvo beschuldigingen tegen Trump in Senaat

Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben hun eerste reeks beschuldigingen aan het adres van president Donald Trump uitgesproken bij de start van het afzettingsproces. Zoals verwacht werd Trump beschuldigd van het opzetten van een corrupt plan om Oekraïne onder druk te zetten om hem te helpen om herkozen te worden.

In een ruim twee uur durende openingsverklaring schetste de Democraat Adam Schiff hoe Trump in de ogen van de Democraten de Oekraïense president Volodimir Zelenski probeerde te dwingen onderzoek te doen naar Trumps Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon vanwege vermeende corruptie. Trump probeerde door Biden zwart te maken zijn kansen bij de komende verkiezingen te verbeteren en volgens de Democraten misbruikte hij daarmee zijn macht.

Trump ontkent de beschuldigingen al een tijdje en volgens de Republikeinen voldoet zijn handelen niet aan de omschrijvingen in de grondwet die een afzetting rechtvaardigen. Centraal in het verhaal staat een telefoongesprek uit juli tussen Trump en Zelenski waarin de Amerikaanse president zijn collega onder druk zou hebben gezet. Het Witte Huis heeft een transcriptie van het gesprek vrijgegeven, maar de Democraten geloven niet dat die volledig is.

De Democraten willen diverse getuigen horen. Na de openingsverklaringen wordt daarover besloten.