Eerste ruimtewandeling met alleen vrouwen

Voor het eerst in de geschiedenis wordt een ruimtewandeling uitgevoerd door alleen vrouwen. De Amerikaansen Christina Koch en Jessica Meir hebben vrijdag het internationale ruimtestation ISS verlaten. Aan de buitenkant van het zwevende laboratorium moeten ze een kapot onderdeel van een accu vervangen. Dat duurt ongeveer vijf uur.

Tijdens de laatste voorbereidingen, terwijl de vrouwen al in de luchtsluis van het ruimtestation zaten en hun pakken controleerden op lekkages, vlogen ze op een hoogte van 421 kilometer en met een snelheid van 27.597 kilometer per uur over Nederland. Het ISS kwam onder meer over Dordrecht en Nijmegen. Boven de Indische Oceaan begon de ruimtewandeling.

Koch zou eigenlijk al in maart een ruimtewandeling maken met een andere vrouwelijke astronaut, Anne McClain. Maar kort tevoren bleek er geen tweede ruimtepak in de maat medium beschikbaar te zijn. McClain werd vervangen door een man. Nu is er geen kledingprobleem.

De eerste ruimtewandeling werd in 1965 uitgevoerd door de onlangs overleden Rus Aleksej Leonov. Sindsdien hebben meer dan tweehonderd mannen en pas veertien vrouwen zo’n uitstapje gemaakt. Svetlana Savitskaja uit de Sovjet-Unie was in 1984 de eerste ruimtewandelaarster.

Koch moet in februari terugkeren naar de aarde. Ze is dan 335 dagen aan een stuk in de ruimte geweest, de langste aaneengesloten ruimtereis die een vrouw ooit heeft uitgevoerd.