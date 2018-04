Eerste Rohingya terug naar Myanmar

Myanmar heeft zaterdag de eerste vijf van de bijna 700.000 Rohingya-vluchtelingen die in kampen in Bangladesh verbleven gerepatrieerd. Vorige week zei een hoge VN-functionaris nog dat de omstandigheden in Myanmar niet gunstig waren voor repatriëring.

Bangladesh en Myanmar sloten eind vorig jaar een overeenkomst over de terugkeer van de vluchtelingen. Daarin werd afgesproken dat de repatriëring in januari zou beginnen en twee jaar zou duren. Myanmar wil voor de repatrianten nieuwe dorpen bouwen in de buurt van hun oorspronkelijke huizen, die door het leger zijn verwoest.

De overeenkomst oogstte kritiek van mensenrechtenorganisaties en de VN, die vinden dat de vluchtelingen vrijwillig moeten terugkeren. Ook onder Rohingya is de overeenkomst omstreden, omdat gerepatrieerde vluchtelingen geen staatsburgerschap krijgen, maar slechts een identiteitsbewijs.

De islamitische Rohingya ontvluchtten hun thuisland, nadat veiligheidstroepen met veel geweld hadden opgetreden na aanvallen van Rohingya-opstandelingen in de staat Rakhine vorig jaar zomer.