Eerste rechtstreekse vlucht Australië-Londen

Een Boeing 787 Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt dit weekeinde in 17 uur en 20 minuten rechtstreeks van het Australische Perth naar Londen. Het is voor de luchtvaart een primeur, meldde de onderneming Qantas bij het feestelijk vertrek op zaterdagavond. Het toestel wordt zondag rond 06.00 uur onze tijd in Londen verwacht. Qantas noemt de verbinding met Engeland al zeventig jaar de Kangoeroeroute.

Aan boord zijn meer dan tweehonderd mensen onder wie Qantas-baas Alan Joyce en zestien bemanningsleden. De Australische minister van Toerisme, Steve Ciobo, hoopt dat de verbinding Perth „tot een poort van Australië maakt” en dat de rechtstreekse vlucht meer toeristen naar zijn continent trekt. Een ticket van Perth naar Londen kost circa 1400 euro.

De vlucht is over een afstand van bijna 15.000 kilometer. De eerste keer dat Qantas de route vloog was in 1947 en toen duurde de reis van Australië naar Londen vier dagen met negen tussenlandingen. De Kangoeroeroute is niet de enige die zo’n lange afstand overbrugt. Qatar Airways heeft bijvoorbeeld een rechtstreekse vlucht van Qatar naar Nieuw Zeeland die twintig minuten langer duurt.